16-летний главарь банды Сулейман расстрелял детей в Санкт-Петербурге

Фото: Magnific Двое несовершеннолетних — в больнице с тяжелыми травмами. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего Сулеймана, который подозревается в жестоком нападении на группу подростков младше его.
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И сколько ещё ослов по имени сулейман в великом городе Питер?
такие происшествия говорят о том,что у мигрантов появилось чувство БЕЗНАКАЗАННОСТИ...у нас в Беларуси высылают из страны за любые правонарушения,а не то что преступления,за них уголовная ответственность,как и полагается....
Вообще странно, стартовый пистолет пулями не стреляет, могли бы правильно написать, травматический или переделанный стартовый, в любом случает это разбой и посадить эту группу надо по максимуму
Убивать их всех надо.
Они приехали в РФ работать, а не нарушать законодательство РФ…!!!
За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда...
Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)...
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!
И после этого хотят, чтобы женщины больше рожали?! А ЗАЧЕМ, если государство не обеспечивает безопасность и спокойное проживание в стране?! Живи — и бойся, что пришлые ублюдки с папашами-мамашами твоих детей убьют, искалечат, если не в детсаду или на детской площадке — так в школе! А потом мигранты — они же важнее для России! — вытеснят их и в институтах! Пора призывать к ответу ГУВМ МВД России, почему так медленно наводят порядок?! Ещё не все барыши собрали с "ценых специолистов"?!
Всю эту сволоту на выход с запретом на 100 лет