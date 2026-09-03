После 60-летия друзья съедают вашу жизнь

Выдающийся нейрофизиолог Наталья Бехтерева, чьи идеи продолжают обсуждаться в научной и общественной среде, утверждала: качество жизни в пожилом возрасте определяется не количеством прожитых лет, а состоянием мозга.
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