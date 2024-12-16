Вучич объявил о начале переговоров с Россией и США из-за санкций против NIS

Вашингтон хочет ввести ограничения против компании из-за доли "Газпрома" и "Газпром нефти".Президент Сербии Александр Вучич заявил о начале переговоров с Россией и США по санкциям против Нефтяной индустрии Сербии (NIS), чьим акционером являются "Газпром" и "Газпром нефть".
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