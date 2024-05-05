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Военное обозрение

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ВКС РФ нанесли удар по мосту, обеспечивающему снабжение группировки ВСУ на Авдеевском направлении

ВКС РФ нанесли удар по мосту, обеспечивающему снабжение группировки ВСУ на Авдеевском направлении

По мнению Генштаба ВСУ, российские войска будут развивать наступление именно в сторону Покровска.

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