Экс-глава дипломатии Литвы подстрекает Германию к войне с Россией

У Германии есть в полной мере промышленность, мощности, люди и знания, чтобы воевать с Россией. Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».