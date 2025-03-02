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Экс-глава дипломатии Литвы подстрекает Германию к войне с Россией

Экс-глава дипломатии Литвы подстрекает Германию к войне с Россией

У Германии есть в полной мере промышленность, мощности, люди и знания, чтобы воевать с Россией. Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  ШЕСТЁРКИ  ВТИХОРЯ  всё  КЕРОСИНЧИКА ПОДЛИВАЮТ  да  ПОДЛИВАЮТ ...!!!
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