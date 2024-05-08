«Дневник Десантника», Часов Яр: «Наступаем, лягушатники бьют по нам кассетами». Французов «двухсотят»

фарид сабиров Эти рекламные пидорасты совсем обнаглели , хотел посмотреть действия НАШИХ БОЙЦОВ на фронте . Вместо ГЕРОЕВ мне втюхивают рекламу эти ублюдки. Напишу в прокуратуру РОССИИ. Не правильно это НАРОД жизнью рискует , а эти гондоны о своем грабить народ.

Аким Воземчук РБ не поможет,не помог в трудное время,а сейчас тем более.Разгром начинает набирать обороты и без ""братьев""