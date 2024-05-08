Макрон бросил на спасение «Часика» своих легионеров — русская десантура их утилизирует Зе-пропагандисты утверждают, что 5 мая армия России, продолжая наступательные операции в направлении Часова Яра, не добилась подтвержденных территориальных завоеваний.
«Дневник Десантника», Часов Яр: «Наступаем, лягушатники бьют по нам кассетами». Французов «двухсотят»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Эти рекламные пидорасты совсем обнаглели , хотел посмотреть действия НАШИХ БОЙЦОВ на фронте . Вместо ГЕРОЕВ мне втюхивают рекламу эти ублюдки. Напишу в прокуратуру РОССИИ. Не правильно это НАРОД жизнью рискует , а эти гондоны о своем грабить народ.
Ответить
4 час.
Аким Воземчук
РБ не поможет,не помог в трудное время,а сейчас тем более.Разгром начинает набирать обороты и без ""братьев""
Ответить
4 час.
Петр Бойко
Как он на концерте 7 мая заявил - если нас не тронут, мы будем сидеть тихо. Если враг зайдёт на нашу территорию, то получит адекватный ответ. В данной позиции он нейтрален.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии