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«Дневник Десантника», Часов Яр: «Наступаем, лягушатники бьют по нам кассетами». Французов «двухсотят»

«Дневник Десантника», Часов Яр: «Наступаем, лягушатники бьют по нам кассетами». Французов «двухсотят»

  Макрон бросил на спасение «Часика» своих легионеров — русская десантура их утилизирует Зе-пропагандисты утверждают, что 5 мая армия России, продолжая наступательные операции в направлении Часова Яра, не добилась подтвержденных территориальных завоеваний.

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Комментарии
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фарид сабиров
Эти рекламные пидорасты совсем обнаглели , хотел посмотреть действия НАШИХ БОЙЦОВ на фронте . Вместо ГЕРОЕВ мне втюхивают рекламу эти ублюдки. Напишу в прокуратуру РОССИИ. Не правильно это НАРОД жизнью рискует , а эти гондоны о своем грабить народ.
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4 час.
Аким Воземчук
РБ не поможет,не помог в трудное время,а сейчас тем более.Разгром начинает набирать обороты и без &quot;&quot;братьев&quot;&quot;
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4 час.
Петр Бойко
Как он на концерте 7 мая заявил - если нас не тронут, мы будем сидеть тихо. Если враг зайдёт на нашу территорию, то получит адекватный ответ. В данной позиции он нейтрален.
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2 час.

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