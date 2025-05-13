В России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных

Правительство России переутвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС В список запрещенных к содержанию животных попал 121 вид животных.
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