Инженер теплоснабжающей организации в Олонце за деньги не стал проверять готовность дома к зиме

Вынесен приговор бывшему инженеру теплоснабжающей организации в получении коммерческого подкупа. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, 36-летний житель Карелиипризнан виновным в совершении двух преступлений: получение коммерческого подкупа за совершение незаконных действий, бездействие в значительном размере.