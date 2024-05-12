Депутатов ждут напряженные дни. В Госдуме раскрыли подробности формирования нового кабмина

Премьер Михаил Мишустин представил Госдуме кандидатов в члены правительства Вечером в субботу в Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, заместителей председателя Правительства РФ, а также федеральных министров, кроме силового блока.