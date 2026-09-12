Завтра похолодание до +10 градусов ночью

Завтра похолодает до +10 ночью, а днём будет до +19. Ветер сменит направление, станет восточным. Не пропустите новые погодные сюрпризы!Сегодня 12 сентября температура воздуха составляет +17 градусов.
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