Савосин: с этапами мне не везёт, но присутствие сильных соперников мотивирует

Фигурист Роман Савосин прокомментировал второе место на пятом этапе Гран-при России в Самаре. «С этапами мне ещё с давних времён не везёт, но присутствие сильных соперников, с другой стороны, мотивирует», — цитирует Савосина Sport24.
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