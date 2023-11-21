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Семинар «Работа над ошибками» пройдет 24 ноября

Семинар «Работа над ошибками» пройдет 24 ноября

Образовательный семинар для застройщиков в формате «Работа над ошибками» состоится 24 ноября по теме: «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения и согласование выноса сетей из пятна застройки».

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