Семинар «Работа над ошибками» пройдет 24 ноября

Образовательный семинар для застройщиков в формате «Работа над ошибками» состоится 24 ноября по теме: «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения и согласование выноса сетей из пятна застройки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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