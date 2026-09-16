Заморозки до -2 градусов придут в Ивановскую область ночью

Ночью и утром 17 сентября местами по региону ожидаются заморозки.В ночные и утренние часы 17 сентября на территории Ивановской области местами ожидаются заморозки до -2CС.
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