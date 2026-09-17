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Царьград

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Reuters: Исчезновение доли в Hermès обошлось Пюэшу в $10 млрд

Reuters: Исчезновение доли в Hermès обошлось Пюэшу в $10 млрд

Николя Пюэш, наследник Hermès, обнаружил в 2022 году пропажу акций компании, оцененных в $10 млрд. Он требует компенсацию от LVMH и Бернара Арно.

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