Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе

© РИА Новости . Александр Демьянчук Вчера 2,1K прочитали Уже в день провозглашения 13 пакета санкций Евросоюза против России Китай в очередной раз продемонстрировал высший пилотах политико-экономического прагматизма -- там, где надо, среагировал, где не надо, -- проигнорировал, а в ситуации, которая сулит выгоды, получил свой профит.