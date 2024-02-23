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Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе

Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе

© РИА Новости . Александр Демьянчук  Вчера 2,1K прочитали Уже в день провозглашения 13 пакета санкций Евросоюза против России Китай в очередной раз продемонстрировал высший пилотах политико-экономического прагматизма -- там, где надо, среагировал, где не надо, -- проигнорировал, а в ситуации, которая сулит выгоды, получил свой профит.

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