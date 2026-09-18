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Татьяна Куртукова оценила работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

Татьяна Куртукова оценила работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

В Центре общественного наблюдения в Одинцове очень дружелюбная и вместе с тем рабочая обстановка, заявила исполнительница хита «Матушка-земля» певица Татьяна Куртукова.

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