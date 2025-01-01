Стало известно, посетит ли Трамп похороны экс-президента США Картера

Трам признал, что посетит похороны экс-президента США Картера Избранный президент США Дональд Трамп на новогодней вечеринке в своем поместье Мар-а-Лаго (Флорида) заявил, что собирается присутствовать на похоронах 39-го президента США Джимми Картера, передает Reuters.
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