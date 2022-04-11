Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взятки

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения регистрации транспортных средств регистрационного отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу Пятигорску Василия Донцова.
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