За словами руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена о готовности киевской стороны к переговорному процессу ничего не стоит.
Пушков: за словами Блинкена о готовности Украины к переговорам ничего не стоит
Комментарии
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ШКИПЕР
Да у них там все малахольные ,что спящий Джо,что говорящий Энтони.
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14 час.
A
Alex
Нет, ребятки. Сначала сгорят все Леопарды, все Челенджеры и упадут все F16 - чтобы каждому на земле стало ясно, что гегемон картонный. Отправят к Бандере всех нациков, вернут русские земли, а уж потом можно обсудить условия капитуляции.
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13 час.
tsan tsan
Всё же за заявлением Блинкена кое-что стоит - становится ясно, что госсекретарь "гегемона" совсем неадекватно воспринимает ситуацию.
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12 час.
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