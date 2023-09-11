Пушков: за словами Блинкена о готовности Украины к переговорам ничего не стоит

Да у них там все малахольные ,что спящий Джо,что говорящий Энтони.

A

Alex

Нет, ребятки. Сначала сгорят все Леопарды, все Челенджеры и упадут все F16 - чтобы каждому на земле стало ясно, что гегемон картонный. Отправят к Бандере всех нациков, вернут русские земли, а уж потом можно обсудить условия капитуляции.