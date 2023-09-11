Аргументы недели

98 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Сначала заваливают оружием, разрушают, а потом будут думать о востановлении. Думаю, что тут без сопливых - разберутся!Бербок: конференц...
  • Erl Schweizer
    Димыч, в России найдутся миллионы людей кидать предложения, слова надо, необходимо, следует знают все. Лучше назови и...Медведев предложи...
  • petrabramovichg
    Да ужПригожин и ЧВК «В...

Пушков: за словами Блинкена о готовности Украины к переговорам ничего не стоит

Пушков: за словами Блинкена о готовности Украины к переговорам ничего не стоит

За словами руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена о готовности киевской стороны к переговорному процессу ничего не стоит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Да у них там все малахольные ,что спящий Джо,что говорящий Энтони.
Ответить
14 час.
A
Alex
Нет, ребятки. Сначала сгорят все Леопарды, все Челенджеры и упадут все  F16 - чтобы каждому на земле стало ясно, что гегемон картонный. Отправят к Бандере всех нациков, вернут русские земли, а уж потом можно обсудить условия капитуляции.
Ответить
13 час.
tsan tsan
Всё же за заявлением Блинкена кое-что стоит - становится ясно, что госсекретарь &quot;гегемона&quot; совсем неадекватно воспринимает ситуацию.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх