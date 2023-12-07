Убежденный враг России (со стажем) будет преподавать в МГУ Александр Васильев, как ни в чем не бывало, вернулся в Москву и теперь будет преподавать в МГУ.
А куда смотрит СК?
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Если он будет обучать то ваша молодеж была.
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2 час.
Александр Бурцев
Что своих пидоров мало, так ещё и чужих запускают. За какие такие заслуги глаза на врага закрывают. Или экспёрдов по моде нет в России?
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1 час.
ГП
Галина Потапчик
Зачем он нам?! Пусть возвращается на Запад!
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1 час.
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