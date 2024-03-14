Диетолог назвала причину чаще употреблять в пищу зеленый горошек

Врач-диетолог Грейс Дероча посоветовала для предотвращения анемии регулярно употреблять в пищу зеленый горошек, так как он содержит почти семь процентов суточной дозы железаСпециалистка указала, что в 100 граммах зеленого горошка содержится 8,6 грамма белка и 8,8 грамма клетчатки, что делает его очень питательным и сытным.