На Украине подтвердили потерю Времевки

Украинский военный Мучной: бойцы ВС РФ подняли триколор во Времевке в ДНР Украинский военнослужащий с позывным Мучной подтвердил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Времевка в Донецкой народной республике (ДНР).
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