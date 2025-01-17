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На Украине подтвердили потерю Времевки

На Украине подтвердили потерю Времевки

Украинский военный Мучной: бойцы ВС РФ подняли триколор во Времевке в ДНР Украинский военнослужащий с позывным Мучной подтвердил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Времевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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