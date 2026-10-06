«Бизнес Журнал Центр» оценил рыночную ипотеку под 20%

Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке под 20% на 30 лет в Москве составит около 450 тысяч рублей, в Курской области — около 130 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым