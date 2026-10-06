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Бизнес журнал. Центр

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«Бизнес Журнал Центр» оценил рыночную ипотеку под 20%

«Бизнес Журнал Центр» оценил рыночную ипотеку под 20%

Ежемесячный платеж по рыночной ипотеке под 20% на 30 лет в Москве составит около 450 тысяч рублей, в Курской области — около 130 тысяч рублей.

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