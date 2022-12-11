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Кучеров разделил с Панариным 2-е место в гонке ассистентов НХЛ (по 28 передач). У Макдэвида – 29

Никита Кучеров разделил с Артемием Панариным 2-е место в гонке ассистентов НХЛ. Форвард «Тампы» сегодня отдал 28-ю результативную передачу в своем 27-м матче в сезоне – против «Флориды» (4:1).

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