Экс-полицейского осудили на 3,5 года по делу владелицы бренда Darvol

Телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции Таганский районный суд Москвы огласил приговор по делу бывшего полицейского Станислава Асютина, одного из фигурантов дела владелицы ювелирного бренда Darvol.
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