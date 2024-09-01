Без помощи рук: У Heinz появился новый робот, который обмакнет вашу еду за вас

Фото: Unsplash Heinz здесь для того, чтобы ваша игра в окунание не стоила вам лишней жизни. В августе на чемпионате мира по киберспорту в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) компания Heinz представила свой новый бесконтактный игровой автомат под названием Hum Hum.