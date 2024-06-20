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Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха в Швейцарии

Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха в Швейцарии

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что Анкара запросила у организаторов саммита по Украине в Швейцарии объяснения в связи с присутствием на подписании совместной декларации греческого патриархата.

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