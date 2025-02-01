Намного вкуснее шарлотки. Пышный пирог на сковороде: рецепт без хлопот

Яблочный пирог — это классическое блюдо, которое не теряет своей популярности на протяжении веков. Его история уходит корнями в далекое прошлое, когда яблоки начали культивироваться в различных уголках мира.
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