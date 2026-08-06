Командир межорбитального перелёта. К 85-летию со дня рождения Леонида Кизима

5 августа 1941 года в городе Красный Лиман тогда ещё Сталинской области родился лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Леонид Кизим, ставший четвёртым по счёту представителем Донбасса на орбите .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии