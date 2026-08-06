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Командир межорбитального перелёта. К 85-летию со дня рождения Леонида Кизима

Командир межорбитального перелёта. К 85-летию со дня рождения Леонида Кизима

5 августа 1941 года в городе Красный Лиман тогда ещё Сталинской области родился лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Леонид Кизим, ставший четвёртым по счёту представителем Донбасса на орбите .

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