Владимир Колокольцев наградил якутского полицейского, который спас из пожара двоих человек

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейского Отделения МВД России по Усть-Майскому району Республики Саха (Якутия) прапорщика полиции Айдара Борисова.
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