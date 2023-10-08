Госсекретарь Блинкен: Израиль не думает пока об ударах по Ирану, он сосредоточен на Секторе Газа

Глава Госдепа США Энтони Блинкен выступил с интервью на CBS и сообщил о том, что Тель-Авив не рассматривает возможностей нанесения ударов по Ирану, это тема на встрече чиновников двух стран не обсуждалась.
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