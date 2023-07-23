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В Минобороны объяснили удары по Одессе

В Минобороны объяснили удары по Одессе

Прошедшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Комментарии
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Alex Немо
Какашенке на замену нужно искать Левитана.  И вообще, почему МО России взяло манеру оправдываться?  Я что-то не припомню ни извинений ни пояснений со стороны американских или британских ведомств или НАТО за бомбежки Дрездена, Ханоя, Белграда (заведомо гражданских объектов) и т.д.
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