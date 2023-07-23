В Минобороны объяснили удары по Одессе

Alex Немо

Какашенке на замену нужно искать Левитана. И вообще, почему МО России взяло манеру оправдываться? Я что-то не припомню ни извинений ни пояснений со стороны американских или британских ведомств или НАТО за бомбежки Дрездена, Ханоя, Белграда (заведомо гражданских объектов) и т.д.