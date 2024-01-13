Глава СЖР Соловьев: в журналистике России произошло разделение на два лагеря

Журналисты России разделились на два лагеря в своих приоритетах.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в преддверии Дня печати заявил о том, что сейчас в отечественной журналистике наблюдается четкое разделение на два лагеря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии