На Среднем Урале ввели особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня на территории Среднего Урала начал действовать особый противопожарный режим. Свердловчанам запрещено разводить костры, готовить еду на мангалах, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.
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