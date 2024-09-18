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Царьград

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Президент Мексики отказалась ехать на Украину по приглашению Зеленского

Президент Мексики отказалась ехать на Украину по приглашению Зеленского

На приглашение Зеленского посетить Украину избранный президент Мексики ответила отказом.Нелегитимный президент Владимир Зеленский пригласил нового президента Мексики Клаудию Шейнбаум приехать на Украину, однако та отказалась.

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