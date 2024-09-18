На приглашение Зеленского посетить Украину избранный президент Мексики ответила отказом.Нелегитимный президент Владимир Зеленский пригласил нового президента Мексики Клаудию Шейнбаум приехать на Украину, однако та отказалась.
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