Бастрыкин последняя надежда России?

ВТ

Врам Тавризов

Да, это так Поодолжая дело Пригожина, Белоусова, Бастрыкин сейчас возмутитель спокойствия в болоте успокоения страны Но лично я призываю АИ Бастрыкина к финансовой части обвинения генерала Попова в части оценки нанесённого им ущерба - в суд дело генерала содержит 1 млн руб ущерба, Строго 1 000 000, и никопейки больше или меньше - если его люди будут на этом стоять, то Бастрыкин должен лично проверить калькуляцию этой суммы ущерба Без этого стыдно такое обвинение передавать в суд, т е начинать надо со своих подчиненных