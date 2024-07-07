Медвежий угол
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Медвежий угол

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Бастрыкин последняя надежда России?

Бастрыкин последняя надежда России?

Виктор Анисимов  Складывается впечатление что противником ползучей оккупации России из стран Сразии и Закавказья является только глава СК России Бастрыкин, несколько патриотически настроенных депутатов Госдумы, десяток блогеров неравнодушных к судьбе России, народ России, и всё.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
Бастрыкина - в президенты.
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4 час.
Анфиса Иванова
Потому как у Колокольцева &quot; работают на благо Москвы и др. регионов &quot; эти самые незаменимые мигранты...
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3 час.
ВТ
Врам Тавризов
Да, это так Поодолжая дело Пригожина, Белоусова,  Бастрыкин сейчас возмутитель спокойствия в болоте успокоения страны Но лично я призываю АИ Бастрыкина к финансовой части обвинения генерала Попова в части оценки нанесённого им ущерба - в суд дело генерала содержит 1 млн руб ущерба, Строго 1 000 000, и никопейки больше или меньше - если его люди будут на этом стоять, то Бастрыкин должен лично проверить калькуляцию этой суммы ущерба Без этого стыдно такое обвинение передавать в суд, т е начинать надо со своих подчиненных
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3 час.

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