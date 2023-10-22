Ученые нашли способ отследить развитие болезни Альцгеймера в мозге Специалисты из Института Ван Андела (США) совместными усилиями с французскими и итальянскими учеными разработали модель, которая помогает увидеть, как прогрессирует болезнь Альцгеймера в мозге.
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