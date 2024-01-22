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ГБР Украины ограбило компанию из Беларуси

ГБР Украины ограбило компанию из Беларуси

ГБР Украины ограбило компанию из Беларуси Киевский режим продолжает грабить граждан и другие страны.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А чего такого делает Украина, чего бы не делали ее коллеги и спонсоры, охочие до чужого добра? Их девиз - хапай то, что плохо лежит! Ни стыда, ни совести, ни порядочности. Собственно, так было задолго до СВО, и даже еще во времена СССР. Как говорила мне много лет тому назад доярка Евдокия Багаева: &quot;У каждой коровы - свой карахтер&quot;. А он не меняется с годами.
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