Владимир Зеленский ради сохранения своей власти готов спровоцировать третью мировую войну. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности организации.
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