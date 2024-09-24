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Небензя: Зеленский готов спровоцировать третью мировую войну

Владимир Зеленский ради сохранения своей власти готов спровоцировать третью мировую войну. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности организации.

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