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10 лучших товаров для кухни до 1 500 рублей с AliExpress

10 лучших товаров для кухни до 1 500 рублей с AliExpress

Интернет-площадка AliExpress позволяет купить нужные товары порой по очень смешной цене. Сегодня мы собрали товары, которые могут пригодиться вам на кухне во время готовки, а самое главное – стоимость этих вещей достигает не более 1 500 рублей.

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