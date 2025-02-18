Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Ребёнок как бродяга. Вещи не по размеру.Бизнесвумен Кайли...
  • Ural Karahanow
    Коллективная ответственность. Где-то это уже было. Российский люд становится подопытным стадом?В ОП выступили с ...
  • Александр Николаевич
    Путина нужно простить - он не предатель, а Собчак под вопросом- зачем он бегал и прятался по Парижам...!? В самое тяж...Президент России ...

Стали известны результаты четырех стыковых матчей в Лиге чемпионов

Стали известны результаты четырех стыковых матчей в Лиге чемпионов

18 февраля состоялись первые четыре ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25. Первым слотом стояло противостояние "Милана" и роттердамского "Фейеноорда", в котором коллектив из Нидерландов добился ничейного результата и по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала (1:1, 2:1 - общий счет).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх