Стали известны результаты четырех стыковых матчей в Лиге чемпионов

18 февраля состоялись первые четыре ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25. Первым слотом стояло противостояние "Милана" и роттердамского "Фейеноорда", в котором коллектив из Нидерландов добился ничейного результата и по сумме двух матчей прошел в 1/8 финала (1:1, 2:1 - общий счет).