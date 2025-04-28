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Открытое письмо президенту от педагогов набирает обороты

Открытое письмо президенту от педагогов набирает обороты

Российские учителя выступили против разрушения системы образования. Открытое письмо президенту Владимиру Путину рисует тревожную картину: школа превращается в «бумажный ад», где главное - не знания детей, а бесконечные отчеты.

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Комментарии
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АК
Арик Кука
Школа - пространство пассионарности социума. Ценность школы, как института просвещения поколений, императорский двор обязан понимать.
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16 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
К ас кой министр такое и образование
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3 час.
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