Открытое письмо президенту от педагогов набирает обороты

Российские учителя выступили против разрушения системы образования. Открытое письмо президенту Владимиру Путину рисует тревожную картину: школа превращается в «бумажный ад», где главное - не знания детей, а бесконечные отчеты.
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