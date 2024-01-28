Марченко против «Ванкувера»: 15-й гол в сезоне, хит и 4 броска за 15:13

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Нападающий «Коламбуса» отметился заброшенной шайбой в матче против «Ванкувера» (4:5 ОТ). Теперь на счету Кирилла Марченко 25 (15+10) очков в 46 играх сезона НХЛ.