Масштабный блэкаут в Испании – власти ввели чрезвычайное положение Евгения КомароваВ Испании было введено чрезвычайное положение из-за масштабного отключения электроэнергии, охватившего значительную часть страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии