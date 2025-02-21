Вопрос на миллион - когда США "увидят" нацизм киевского режима? США "увидели" диктатуру Зели, коррупцию в виде разворованных миллиардов, преступления против прав человека и уголовку в виде убийства американского журналиста, а также частично заговорили о гонениях на православную церковь.
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