Вопрос на миллион - когда США "увидят" нацизм киевского режима? США "увидели" диктатуру Зели, коррупцию в виде разворованных миллиардов, преступления против прав человека и уголовку в виде убийства американского журналиста, а также частично заговорили о гонениях на православную церковь.