Патрульная полиция усиливает безопасность в Карагандинской области

Патрульная полиция усилила профилактические меры в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. В рамках республиканских оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная дорога" и "Правопорядок" в Приозерске сотрудниками патрульной полиции остановлена автомашина ВАЗ 2110.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии