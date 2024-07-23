Потратите четверть часа: упражнение для тонкой талии, которое заменит 10 тысяч шагов

Диетологи сошлись во мнении, что похудеть помогут разнообразный рацион и физические нагрузки. Причем последние совсем не подразумевают изнурительные тренировки в спортзале — надо заниматься тем, что нравится.
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