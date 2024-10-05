Геннадий Новосельцев поздравил педагогов с Днём учителя

Председатель областного Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обратился к педагогам в связи с наступившим Днем Учителя, который отмечается 5 октябряПредседатель областного Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обратился к педагогам в связи с наступившим Днем Учителя, который отмечается 5 октября.