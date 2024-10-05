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Калужские новости

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Геннадий Новосельцев поздравил педагогов с Днём учителя

Геннадий Новосельцев поздравил педагогов с Днём учителя

Председатель областного Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обратился к педагогам в связи с наступившим Днем Учителя, который отмечается 5 октябряПредседатель областного Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обратился к педагогам в связи с наступившим Днем Учителя, который отмечается 5 октября.

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