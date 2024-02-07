Удирали аж пятки сверкали. Хуситы отправили к коряблям США "зубастые катера с горячей начинкой", а следом "угостили" стаей пташек.

Константин Белимов

Ну украина же испытывает европейское оружие, почему бы Ирану не доверить то же делать хуситам с Иранским оружием? Какие учителя, такие и ученики, вот только Россия всё сама делает, а не чужими руками евросрань глушит! Пора бы пиндосов бить ихним же оружием! Европейское оружие должно возвращаться к производителям этого оружия своим ходом, а там будит не важно кто вернул им их оружие обратно, но западные ракеты должны лететь на запад и разрушать западные города и убивать западных политиков!