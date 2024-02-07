Удирали аж пятки сверкали. Хуситы отправили к коряблям США "зубастые катера с горячей начинкой", а следом "угостили" стаей пташек.

Вчера 11K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Для начала, небольшой тезис специалиста по Йемену, Хелен Лакнер, с трибуны британского Парламента: " Хуситы более организованны, чем их оппоненты (правительство второй части Йемена, которое поддерживают англосаксы).
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