Добрый Мир
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Добрый Мир

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Удирали аж пятки сверкали. Хуситы отправили к коряблям США "зубастые катера с горячей начинкой", а следом "угостили" стаей пташек.

Удирали аж пятки сверкали. Хуситы отправили к коряблям США "зубастые катера с горячей начинкой", а следом "угостили" стаей пташек.

Вчера 11K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Для начала, небольшой тезис специалиста по Йемену, Хелен Лакнер, с трибуны британского Парламента: " Хуситы более организованны, чем их оппоненты (правительство второй части Йемена, которое поддерживают англосаксы).

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Комментарии
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Константин Белимов
Ну украина же испытывает европейское оружие, почему бы Ирану не доверить то же делать хуситам с Иранским оружием? Какие учителя, такие и ученики, вот только Россия всё сама делает, а не чужими руками евросрань глушит! Пора бы пиндосов бить ихним же оружием! Европейское оружие должно возвращаться к производителям этого оружия своим ходом, а там будит не важно кто вернул им их оружие обратно, но западные ракеты должны лететь на запад и разрушать западные города и убивать западных политиков!
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