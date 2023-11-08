Новосибирские ученые вывели новую сельскохозяйственную культуру

Плантация с новой культурой может плодоносить 20-25 лет. Аналогов подобной технологии нет. Новосибирские ученые из института цитологии и генетики СО РАН вывели новую сельскохозяйственную культуру – мискантус.
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