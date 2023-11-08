Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Этот сбор придумали жулики под диктовку врагов народа.«Мы в заложниках»...
  • Елена Коваль
    Очень хочу,чтобы забрали бедных животных от " хозяев"Дрессировщики Гер...
  • карла карлова
    Не давапть никакого гражданства,а ввводить визовые режимы на минимальные сроки.За ужесточение пр...

Новосибирские ученые вывели новую сельскохозяйственную культуру

Новосибирские ученые вывели новую сельскохозяйственную культуру

Плантация с новой культурой может плодоносить 20-25 лет. Аналогов подобной технологии нет. Новосибирские ученые из института цитологии и генетики СО РАН вывели новую сельскохозяйственную культуру – мискантус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх